NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Seine Prognosen für den Auftragseingang und den Umsatz des Lkw- und Zugbremsenherstellers bewegten sich im Rahmen der Markterwartungen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim operativen Ergebnis (Ebit) aber ist der Experte optimistischer als der Konsens./la/he