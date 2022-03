Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 77,20 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 102 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2023. Nach der schwachen Prognose für das laufende Jahr gerate die Frage in den Blick, wie es um die Preissetzungsmacht des Lkw- und Zugbremsenherstellers bestellt ist./la/eas