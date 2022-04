Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 69,92 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Akash Gupta aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Jahreszahlen 2021. Zudem überarbeitete er seine Schätzungen vor dem Bericht zum ersten Quartal, der am 12. Mai vorgelegt werden soll. Er rechnet damit, dass die operative Entwicklung im Auftaktquartal 2022 ihren Tiefpunkt erreicht haben dürfte. Die Aktie des Bremssystemherstellers für Schienen- und Nutzfahrzeuge sei auf dem aktuellen Kursniveau attraktiv bewertet./ck/he