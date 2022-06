Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 54,54 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 90 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Lkw- und Zugzulieferer dürfte im August mangels einer Wirtschaftserholung in China und wegen der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs über ein weiteres margenschwaches Quartal berichten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Umsatz- und Margenschätzungen (Ebit) für 2022 und 2023. Gupta geht allerdings davon aus, dass die operative Entwicklung im ersten Halbjahr die Talsohle erreicht hat und in der zweiten Jahreshälfte Besserung in Sicht ist./gl/men