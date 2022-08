Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 59,90 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach endgültigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Eckdaten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragslage sei gut, aber die Aussagen des Bremsenherstellers zu den Aktivitäten in China seien negativ./bek/jha/