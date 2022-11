Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 49,04 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach den Quartalszahlen des Bremsen-Spezialisten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Negative Überraschungen habe es nun nicht mehr gegeben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Phase sinkender Gewinnschätzungen dürfte nun vorbei sein./ajx/gl