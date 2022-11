Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 56,24 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel habe gezeigt, dass hinsichtlich der Profitabilität das Schlimmste vorüber sei, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit einem optimistischen Blick auf den chinesischen Markt bleibe er positiv gestimmt für die Papiere des Herstellers von Bremssystemen./bek/he