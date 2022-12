Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 52,16 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse im Zuge einer Überarbeitung der Prognosen für den Lkw-Markt von 75 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel reflektiere eine Reduzierung der erwarteten Bewertungsmultiplikatoren, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die bestätigte Kaufempfehlung für die Aktie des Bremsenherstellers begründete er mit einem guten Ertragswachstum und der Annahme einer sich schneller als bislang erwarteten Erholung des chinesischen Marktes./edh/ck