HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 60 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Wegen des breitangelegten Nachfragerückgangs in beiden Sparten dürfen die Zahlen des Bremsenspezialisten zum Jahresauftakt schwach ausfallen, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei allerdings erst der Anfang, die Lage sollte sich im zweiten Quartal noch verschlechtern. Der Experte kürzte seine Schätzungen./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 08:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2020 / 08:18 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.