HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Sell" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der erneute Abgang eines Vorstandsvorsitzenden mahne bei dem Bremsenherstellers zur Vorsicht, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. In Hinblick auf die ESG-Kriterien hinterlasse das Personalkarussell einen bitteren Nachgeschmack./mf/nas