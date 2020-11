Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 106,86 EUR

-0,24% Charts

News

Analysen

Knorr-Bremse 106,86 EUR -0,24% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen von 62 auf 65 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Management erwarte laut der Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen eine anhaltende Nachfrageerholung, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anleger blendeten aber Probleme wie den wachsenden Konkurrenzdruck bislang aus./mf/ag