NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Kone nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Aufzugsanlagen- und Rolltreppenbauer habe einen soliden Auftragseingang bekannt gegeben, allerdings seien die Margen sehr schwach gewesen im Vergleich zu den Konsenserwartungen und auch im Vergleich zu denen der Wettbewerber, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/bek