NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kone vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Bei dem Aufzugshersteller sollte es im ersten Quartal weiter nach oben gehen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Zu dem Ausblick, der mit den Zahlen für das vierte Quartal mitgeteilt wurde, dürften sich keine stärkeren Veränderungen einstellen./mf/bek