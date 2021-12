NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Analysten sind in einem am Freitag vorliegenden Ausblick über kurzfristigen Gegenwind hinaus mittelfristig optimistisch für die Investitionsgüterbranche. Viele der von ihnen beobachteten Werte seien strukturelle Gewinner. JPMorgan favorisiert Alstom, Rexel, Sandvik, Siemens und Weir. Schneider und Atlas Copco seien ebenfalls Kerninvestments. Andritz rage wegen der günstigen Bewertung heraus. Der Aufzughersteller hat laut dem zuständigen Analysten Andrew Wilson immense Bilanzoptionen./ag/tav