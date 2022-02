NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das vierte Quartal des Aufzugherstellers sei weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2022 impliziere aber eine Kürzung der Konsensschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit)./ajx/mis