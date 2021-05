NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Kone nach einem Treffen mit dem Finanzchef Ilkka Hara auf "Underperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Angesichts stark gestiegener Stahlpreise habe Hara gesagt, dass es für eine Weitergabe der Preise an die Kunden Zeit brauche, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich sei die Aufzugbranche mit Blick auf die Kosten disziplinierter als in der inflationären Phase von 2016 bis 2018, als die Margen sanken./bek/ck