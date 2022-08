Aktie in diesem Artikel Kontron 16,72 EUR

-1,65% Charts

News

Analysen

Kontron 16,72 EUR -1,65% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Es sei überraschend, dass die Österreicher nicht das komplette IT-Servicegeschäft an Vinci losgeschlagen haben, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letztlich habe Kontron nur drei Viertel dessen verkauft, was er erwartet hatte. Die Bewertung der "neuen Kontron" auf Basis der angepassten Prognose erscheine aber attraktiv./ag/bek