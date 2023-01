Kontron Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Tim Wunderlich passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an die Veräußerung des IT-Service-Geschäfts an. Seine Schätzungen für 2023 sollten als konservativ gesehen werden und berücksichtigten bereits die schwache Konjunktur./ajx/tih

