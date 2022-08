Aktie in diesem Artikel Kontron 16,76 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der angekündigte Teilverkauf der IT-Service-Sparte an Vinci dürfte, auch wenn die kartellrechtliche Genehmigung noch ausstehe, der lang erwartete Kurstreiber für die Aktie sein, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei einem Cashbestand von über 600 Millionen Euro nach Abschluss der Transaktion rechnet der Analyst in den kommenden Jahren mit deutlichen Ausschüttungen an die Aktionäre./ajx/he