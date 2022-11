Aktie in diesem Artikel Kontron 14,66 EUR

3,39% Charts

News

Analysen

Kontron 14,66 EUR 3,39% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kontron nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das dritte Quartal des IT-Dienstleisters habe angesichts des Konjunkturumfelds ein insgesamt positives Bild abgegeben, schrieb Analyst Martin Comtesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Zahlen seien wegen eines teilweisen Spartenverkaufs aber nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar./gl/ck