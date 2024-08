Jefferies & Company Inc.

Kontron Buy

09:56 Uhr

Aktie in diesem Artikel Kontron 17,61 EUR -0,33 EUR -1,84% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das organische Wachstum habe sich im Vergleich zum Vorquartal erheblich verlangsamt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Profitabilität des Hightech-Unternehmens sei aber besser als erwartet ausgefallen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 01:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 01:54 / ET

