MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der starke Auftragseingang und die Profitabilität hätten seine eigenen optimistischen Annahmen in etwa erfüllt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der Anhebung der Ziele habe er bereits gerechnet, doch seien die guten Ergebnisaussichten des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen noch nicht angemessen in der Aktie eingepreist./tav/edh