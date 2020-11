HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Krones von 60 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen wegen schneller als erwarteter Kostensenkungen des Anlagenbauers erhöht, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Krones sei auf dem richtigen Weg, allerdings benötigten Anleger Geduld, da die Geschäfte auch 2021 noch von der Corona-Krise in Mitleidenschaft gezogen werden dürften./mf/edh