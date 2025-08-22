KRONES Aktie
Marktkap. 4,18 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien von Krones beim Kursziel von 175 Euro mit "Buy" aufgenommen. Auf aktuellem Niveau biete sich eine günstige Einstiegschance in einen global führenden Verpackungs- und Abfüllungsspezialisten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Dienstag vorliegenden Empfehlung. Klare Strategie, starke Umsetzung und ein robustes Finanzprofil dürften für überdurchschnittliches Wachstum sorgen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 03:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
175,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
133,20 €
|Abst. Kursziel*:
31,38%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
133,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,79%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
168,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
