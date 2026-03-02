DAX 23.729 -3,7%ESt50 5.770 -3,6%MSCI World 4.493 -0,9%Top 10 Crypto 8,7160 +2,5%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.692 -1,9%Euro 1,1599 -0,8%Öl 83,49 +6,9%Gold 5.156 -3,2%
Marktkap. 4,06 Mrd. EUR

KGV 14,37
WKN 633500

ISIN DE0006335003

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

KRONES Buy

08:31 Uhr
KRONES Buy
KRONES AG
126,00 EUR -2,80 EUR -2,17%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones von 150 auf 156 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe im Februar solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann am Montagabend. Krones sei eine gute Aktie für 2026./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
156,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
129,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
126,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,81%
Analyst Name:
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
161,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

