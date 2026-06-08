KRONES Aktie
Marktkap. 3,6 Mrd. EURKGV 14,36 Div. Rendite 2,06%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der nahen Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen auch der deutsche Anlagenbauer zählt. Orgonas stellt den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in die Verteidigung. Prall gefüllte Auftragsbücher sorgten für Stabilität und Widerstandsfähigkeit./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
165,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
112,40 €
|Abst. Kursziel*:
46,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
114,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,74%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
172,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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