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ISIN DE0006292030

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Symbol KSVRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

KSB SECo vz Buy

09:06 Uhr
KSB SECo vz Buy
Aktie in diesem Artikel
KSB SE & Co. KGaA Vz.
822,00 EUR 35,00 EUR 4,45%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat KSB mit "Buy" und einem Kursziel von 1300 Euro in die Bewertung aufgenommen. KSB halte einen bedeutenden Anteil am stark fragmentierten Markt für Kühlpumpen für Kernreaktoren, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des steigenden Strombedarfs durch Künstliche Intelligenz (KI) dürfte die starke Nachfrage nach zuverlässigen, emissionsarmen Lösungen zu einer Renaissance der Kernkraft in Europa und Nordamerika führen. KSB sei hervorragend positioniert, um von diesem Trend zu profitieren./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: KSB Buy

Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
1.300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
766,00 €		 Abst. Kursziel*:
69,71%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
822,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,15%
Analyst Name:
Robert-Jan van der Horst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.290,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.

09:06 KSB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 KSB Buy Warburg Research
21.01.26 KSB Buy Warburg Research
12.11.25 KSB Buy Warburg Research
12.09.25 KSB Buy Warburg Research
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