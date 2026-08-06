KSB Aktie
Marktkap. 1,63 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 2,79%
WKN 629203
ISIN DE0006292030
Symbol KSVRF
KSB SECo vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für KSB mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität habe die Erwartungen getoppt, schrieb Robert-Jan van der Horst am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: KSB Buy
|Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
1.300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
894,00 €
|Abst. Kursziel*:
45,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
899,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,61%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.175,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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