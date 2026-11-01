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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

KSB SECo vz Buy

08:36 Uhr
KSB SECo vz Buy
Aktie in diesem Artikel
KSB SE & Co. KGaA Vz.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für KSB mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Buy" belassen. Robert-Jan van der Horst schrieb am Dienstag nach Auswertung vorgelegter Zahlen, dass der Pumpenhersteller im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen habe. Angetrieben werde KSB von starker Nachfrage bei Anwendungen im Bergbau und in Rechenzentren. KSB demonstriere Widerstandsfähigkeit und die Partizipation an langfristigen Trends./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: KSB Buy

Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
1.300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
847,00 €		 Abst. Kursziel*:
53,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
848,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,30%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.145,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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