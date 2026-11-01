KSB Aktie
Marktkap. 1,49 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 2,79%
WKN 629203
ISIN DE0006292030
Symbol KSVRF
AI Analyse
KSB SECo vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für KSB mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Buy" belassen. Robert-Jan van der Horst schrieb am Dienstag nach Auswertung vorgelegter Zahlen, dass der Pumpenhersteller im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen habe. Angetrieben werde KSB von starker Nachfrage bei Anwendungen im Bergbau und in Rechenzentren. KSB demonstriere Widerstandsfähigkeit und die Partizipation an langfristigen Trends./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: KSB Buy
|Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
1.300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
847,00 €
|Abst. Kursziel*:
53,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
848,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,30%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.145,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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