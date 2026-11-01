KSB Aktie
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Marktkap. 1,49 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 2,79%
WKN 629203
ISIN DE0006292030
Symbol KSVRF
AI Analyse
KSB SECo vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für KSB Vorzugsaktien nach Zahlen von 1050 auf 990 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pumpenhersteller habe im dritten Quartal mit den Auftragseingängen die Erwartungen übertroffen, schrieb Stefan Augustinam Mittwoch in seinem Resümee. Das Kursziel senkte er wegen einer gesunkenen Bewertung anderer vergleichbarer Unternehmen und einem höheren Zinsniveau./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: KSB Buy
|Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
990,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
844,00 €
|Abst. Kursziel*:
17,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
845,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,16%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.145,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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