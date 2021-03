HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für KWS Saat von 62 auf 69 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Thorsten Strauß nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den Geschäftszahlen leichte Veränderungen an seinen Schätzungen vor./ag/ajx