HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für KWS Saat nach einer Konkretisierung des Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 von 69 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Unternehmen sei in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres operativ solide gewachsen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Resultate zeigren aber auch eine erhebliche Belastung durch negative Währungseinflüsse, und ausgerechnet das

Segment Gemüse, das zuletzt akquisitorisch stark ausgebaut worden sei, sei von den Folgen der Corona-Pandemie massiv betroffen. Der Vorstand habe aber seine Erwartungen für die operative Gewinnmarge nun etwas optimistischer als

zuvor formuliert./mis/ag