NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LafargeHolcim auf "Hold" mit einem Kursziel von 49,7 Franken belassen. Der Baustoffkonzern ziehe im Moment wegen seines starken Barmittelflusses und der Aussicht auf Wertzuwachs die Blicke der Anleger auf sich, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach Gesprächen mit Investoren. Am Markt gebe es aber auch Stimmen, die das Risikoprofil der Fusion vor einigen Jahren noch immer also zu hoch empfänden. Favorit der Analystin in der Branche ist der irische Konzern CRH./tav/tih