NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LafargeHolcim von 57,40 auf 58,40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Markterwartungen hätten den guten Jahresstart und einen optimistischeren Ausblick des Baustoffkonzerns bereits vorweg genommen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien seien nicht teuer, es gebe aber anderswo bessere Chancen./ag/edh