NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LafargeHolcim vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Franken belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Baustoffherstellers dürfte auf vergleichbarer Basis um 41 Prozent zurückgegangen sein, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit werde das zweite Quartal das schwächste des Jahres sein. Es bestehe aber Aussicht auf eine Erholung, besonders in Europa./bek/la