NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LafargeHolcim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Wie erwartet hätten die Halbjahresresultate der europäischen Baustoffhersteller zu deutlich gestiegenen Erwartungen sowie einer Erholung der Aktienkurse geführt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für LafargeHolcim sprächen die geografisch diversifizierte Aufstellung und insbesondere das China-Geschäft, das Selbsthilfepotenzial durch Einsparungen und den Verkauf weiterer Unternehmensteile sowie die starke Bilanz./gl/ag