NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LafargeHolcim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Der Zementhersteller dürfte im dritten Quartal beim operativen Gewinn zugelegt haben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Für das Gesamtjahr blieben die Schätzungen aber weitgehend unverändert./mf/bek