NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LafargeHolcim nach Quartalszahlen des Baustoffekonzerns von 50 auf 51 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre bis 2022./gl/bek