NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LafargeHolcim vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Der vom Baustoffkonzern veröffentlichte Marktkonsens decke sich weitgehend mit ihren Erwartungen für das erste Quartal, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/edh