NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Holcim auf "Overweight" belassen. Die Vorstand des Zementherstellers habe unter anderem eine Weiterentwicklung des Portfolios in attraktiveren Segmenten in Aussicht gestellt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenktudie nach einer Konferenz von JPMorgan. Der Free Cashflow sollte in diesem Jahr wieder über drei Milliarden Franken liegen./mf/gl