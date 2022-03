NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe die Gewinnerwartungen im Schlussquartal ein wenig verfehlt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei hätten die Sparten Advanced Intermediates und Consumer Protection besser abgeschnitten als gedacht, während Specialty Additives und Engineering Materials hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien./mis/jha/