NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Chris Counihan rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem operativen Gewinn (Ebitda) von knapp 300 Millionen Euro - und damit einem Wert in der Mitte der Zielspanne. Operativ liege der Fokus darauf, inwieweit der Chemiekonzern steigende Energiekosten weiterreichen könne, um die Profitabilität zu wahren./tih/mis