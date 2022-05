NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Grund der Studie ist die angekündigte Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für Hochleistungs-Kunststoffe, in das Lanxess das eigene Spezialkunststoffgeschäft einbringt. Finanziell bedeute das einen deutlichen Schuldenabbau für Lanxess, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/edh