NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Mit seinem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal habe der Chemiekonzern besser abgeschnitten als von ihm erwartet, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/gl