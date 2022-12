NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Synergien stützten das operative Ergebniswachstum (Ebitda), und durch die Trennung vom Engineering-Bereich baue der Konzern Schulden ab, schrieb Analyst Chris Counihan am Freitag in einem aktuellen Überblick über die europäische Chemiebranche./ag/tav