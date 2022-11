ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Papiere von Lanxess in einem Ausblick auf den Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Zum Kurstreiber könnte vor allem werden, wenn der Spezialchemiekonzern seine Gewinne in freie Barmittel ummünzt, schrieb Analyst Andrew Stott am Donnerstagmittag./ag/la