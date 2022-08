HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess nach Quartalszahlen von 63,70 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Schwarz begründete in einer am Dienstag vorliegenden Studie das etwas niedrigere Kursziel mit an die Zahlen angepassten Schätzungen. Mit Blick auf das Betriebskapital scheine der Chemiekonzern das Schlimmste hinter sich zu haben./bek/ngu