NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 53 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Laurence Alexander passte seine Schätzungen für den Spezialchemiekonzern in einer am Montag vorliegenden Studie an den Verlauf der bisherigen Berichtssaison im US-Chemiesektor und die wahrscheinliche Entwicklung der kommenden Quartale an./tih/bek