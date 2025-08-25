LANXESS Aktie
Marktkap. 2,2 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 30 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wie vom Markt erwartet, habe der Chemiekonzern mit dem Quartalsbericht die Jahresziele gekappt, schrieb Andres Castanos-Mollor in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Er hält den Schritt für "aggressiv genug" und geht davon aus, dass die Gewinnentwicklung im zweiten Halbjahr ihren Boden erreicht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 05:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LANXESS Hold
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
25,48 €
|Abst. Kursziel*:
-1,88%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
25,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,64%
|
Analyst Name:
Andres Castanos-Mollor
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
