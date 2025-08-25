Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LANXESS Hold

08:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 30 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wie vom Markt erwartet, habe der Chemiekonzern mit dem Quartalsbericht die Jahresziele gekappt, schrieb Andres Castanos-Mollor in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Er hält den Schritt für "aggressiv genug" und geht davon aus, dass die Gewinnentwicklung im zweiten Halbjahr ihren Boden erreicht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 05:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

