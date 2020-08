NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess nach Quartalszahlen von 42 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Spezialchemiekonzerns hätten die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts von 2020 auf 2021./edh/ajx